Им по-прежнему плевать на мнение крымчан – Захарова о резолюции ООН по Крыму

19.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина в очередной раз воспользовалась площадкой ООН для тиражирования своих необоснованных политических и территориальных притязаний на Крым.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 18 ноября Третий комитет 75-й сессии Генассамблеи ООН принял голосованием инициированный Украиной проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму, которая, по словам Захаровой, как и в прошлые годы, носит политически ангажированный характер и не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове.

«Украина в очередной раз воспользовалась площадкой ООН для тиражирования своих необоснованных политических и территориальных притязаний на Крым. В этой связи еще раз хотели бы подчеркнуть, что вопрос территориальной принадлежности Республики Крым и города Севастополь раз и навсегда решен его жителями на референдуме в марте 2014 года, проведенном в строгом соответствии с нормами международного права.

Тем более неуместно поднимать вопросы о статусе и принадлежности отдельных территорий в Третьем комитете Генассамблеи ООН, где обсуждаются исключительно социальные, культурные, гуманитарные и правозащитные проблемы.

Крайне политизированный характер резолюции подтверждает и то обстоятельство, что количество воздержавшихся делегаций и проголосовавших «против» превышает число тех, кто выступил в поддержку этого документа. Кроме того, ряд государств предпочел вообще не участвовать в голосовании, тем самым продемонстрировав свое негативное отношение к самой украинской затее», – заявила представитель МИД.

Также она подчеркнула, что Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории РФ, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь.

«Мы готовы к диалогу с профильными международными организациями по вопросу соблюдения прав человека в Крыму в рамках процедур, применимых к соблюдению РФ обязательств в этой среде на территории нашей страны. Мы также готовы принимать миссии соответствующих организаций в Крыму, если они направляются в рамках мандата соответствующих структур в привязке к процедурам, применимым к посещению России.

Мы готовы к диалогу. У нас возникают проблемы с тем, чтобы подключить реальных жителей Крыма, не тех, которые десятилетиями там не живут и не представляют себе ситуации в современных условиях, а реальных представителей гражданского общества, журналистов к различным международным конференциям.

Раньше, когда не было проблем с международной транспортной логистикой, их не пускали, не выдавая визы. Сегодня, когда форумы перешли в виртуальный формат, у нас существуют проблемы даже с подключением по интернету. Нам все время в этом отказывают. Делегация Украины бесконечно блокирует выступления представителей Крыма, считая, что они знают лучше, как там обстоят дела», – пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что многие международные структуры принимают решение, в том числе о гуманитарной ситуации и о правах человека в Крыму, не зная реальной ситуации, потому что основываются на мнении украинской стороны, которая понятия не имеет, что там происходит.

«Многие международные «эксперты» делают свои заключения, заявляя себя в качестве экспертов по крымской проблематике, ни разу не приехав туда и не имея возможности очно понять, что же там происходит. Даже не считают нужным использовать современные технические возможности для нормального диалога с представителями гражданского общества Крыма», – добавила представитель МИД.