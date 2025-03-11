«Им придется меня убить»: Вучич объявил о государственном перевороте

Выступая на съезде правящей Сербской прогрессивной партии президент Сербии Александр Вучич заявил, что оппозиция намерена осуществить государственный переворот.

По его словам оппозиционные партии намерены сформировать переходное правительство, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осталось пять дней до их попытки революции и свержения строя, что является преступным деянием, им придется меня убить. Я не дам мошенникам сформировать переходное правительство, и они его не получат. Я вам говорю, пока я жив, я не поддержу переходное правительство, это моя клятва сербскому государству», – заявил на съезде «прогрессистов» Вучич.

Он предупредил своих сторонников, что иностранцы глубоко проникли в сектор безопасности страны. Он рассказал, что представители оппозиции пытались подкупить его, убеждая в том, что несогласованная протестная акция 15 марта пройдёт мирно и их «пленум принял решение о формировании семи линий охраны правопорядка».

При этом, по его словам, оппозиция знает, что не сможет свергнуть президента, поскольку это спровоцирует вступление в конфликт армии. Чтобы этого не случилось они, согласно своёму плану и будут добиваться утверждения переходного правительства Вучичем.

«Их план – захватить Народную скупщину, [государственный телеканал]РТС, Конституционный суд, а затем физически блокировать меня, чтобы заставить утвердить переходное правительство. Пока я жив, я этого не подпишу, и они ничего не получат! Это не произойдёт ни 16-го, ни 17, ни 25, ни какого другого числа. Верьте своему президенту. Тогда они поменяют тактику и убьют нас всех, начиная с меня, моих детей и так далее, чтобы я мог увидеть, как именно они будут нас убивать. И, честно говоря, для меня было бы лучше не видеть такого падения Сербии, того, чтобы Сербией правил негодяй, который считает, что должен прийти к власти», – отметил сербский президент.

В свою очередь премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил надежду, что студенты, которые примут участие в протесте 15 марта, не окажутся в одной лодке с оппозиционными партиями и не позволят втянуть себя в их сценарий переворота, который готовят представители прозападного бывшего режима. Также он подчеркнул, что «государство выполнит свою задачу».