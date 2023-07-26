«Им всё равно» – боевик-неонацист разозлился на 80% украинцев

Анатолий Лапин .  
26.07.2023 21:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1064
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Подавляющее большинство украинцев не являются патриотами своей страны, и им все равно, при чьей власти находиться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил боевик запрещенной в России организации «Азов», возвращенный недавно из Турции, Евгений Чуднецов по кличке «Чудик», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подавляющее большинство украинцев не являются патриотами своей страны, и им все равно, при чьей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам «Чудика», это касается даже населения подконтрольных Киеву территорий:

«У нас 80% украинцев таких, которым все равно. Вообще, я не беру даже оккупированные территории. Возможно, немного меньше, но где-то приблизительно так. Просто есть глаза, есть уши: «Не для войны мама цветочек растила», – вот такое».

Боевик также уверен, что даже если представить, что Украина вернула назад потерянные территории, то лояльного и «патриотичного» населения она на них не увидит.

«Мы увидим процентов 80% пенсионеров, которые не имели возможности выехать. И пенсионеры очень ватно настроены. Вообще-то, с бабушками и дедушками дело не очень тяжелое – им дай пенсию, они будут рады, и какие-то социальные гарантии», – рассуждал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть