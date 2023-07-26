«Им всё равно» – боевик-неонацист разозлился на 80% украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подавляющее большинство украинцев не являются патриотами своей страны, и им все равно, при чьей власти находиться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил боевик запрещенной в России организации «Азов», возвращенный недавно из Турции, Евгений Чуднецов по кличке «Чудик», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам «Чудика», это касается даже населения подконтрольных Киеву территорий:

«У нас 80% украинцев таких, которым все равно. Вообще, я не беру даже оккупированные территории. Возможно, немного меньше, но где-то приблизительно так. Просто есть глаза, есть уши: «Не для войны мама цветочек растила», – вот такое».

Боевик также уверен, что даже если представить, что Украина вернула назад потерянные территории, то лояльного и «патриотичного» населения она на них не увидит.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Мы увидим процентов 80% пенсионеров, которые не имели возможности выехать. И пенсионеры очень ватно настроены. Вообще-то, с бабушками и дедушками дело не очень тяжелое – им дай пенсию, они будут рады, и какие-то социальные гарантии», – рассуждал он.