155-мм артиллерийские снаряды, которые Киеву приходится выклянчивать у Запада, совершенно бестолково расходуются на ничего не значащие цели.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«155-мм снаряд на фронте менее интересен, чем 82-мм мина. Потому что большая часть 155-х снарядов выпускалась по команде абсолютно ничего не понимающего на поле боя руководства. Генералы оставляли себе эти крупные калибры и командовали артиллерийскими бригадами. И я видел особенно в начале войны множество неэффективного расхода боеприпасов. Десяток 82-х мин мог нанести противнику больший урон, чем вагон 155-х.

Потому что 155-ми командует какой-то имбецил – куда им лететь, какие установки использовать, какие разведданные. Меня бесило, что когда ещё не было стримов, генерал не мог посмотреть картинку, над противником мой самолёт, и я своими глазами вижу цели, являюсь источником информации, но снаряды летят не туда, куда я вижу. А летят, куда прибежал какой-то полковник и сказал – вот здесь надо нанести удар туда, всё, наносим удар туда.

Я докладываю: там ничего нет, и не было, я пролетал этот район, у меня записано. И у них там разочарование. И если бы это один был случай, единичные случаи были не такие», – рассказал «Грин».