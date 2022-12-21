«Имейте совесть! ЕС покупает российскую нефть в обход санкций» – киевский экономист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские страны лишь пиарятся на антироссийских санкциях, а на деле ту же нефть фактически продолжают покупать у РФ через Индию и Турцию.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил киевский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что мы наблюдаем за 10 месяцев? Добыча газа в России упала примерно на 20%, но добыча нефти выросла! Ребята, это никуда не годится, где же ваши санкции? Логика санкций – вы должны так зажать, чтобы добыча упала! А получилось, что вы ввели санкции, а добыча выросла, значит вы немножко не то делаете. Ситуация: да, Россия со скидками продаёт нефть и газ Китаю и Индии. Ребята, я всё понимаю, но зачем вы покупаете реэкспорт в Индии? Имейте совесть. Или вы тогда уже, действительно, дайте санкции. А то получается как: они грузят эту нефть, она заходит в Индию, а потом Европа покупает индийскую нефть? Ребята, вы знаете, что в Индии нефти нет?» – возмутился Охрименко.

По его словам на войне сейчас хорошо зарабатывает Турция.

«Почему? Она покупает нефть в России и перепродаёт в Европу. Читаешь: «Импорт нефти из Турции вырос в два раза». Турция же не добывает нефть!» – добавил экономист.

«Если вводите санкции, то давайте или по-настоящему, или не вводите их вообще. По той простой причине, что санкции превратились в такой пиар. Они выступают, выступают, пиарятся, пиарятся, а когда окончательно: ну, вы знаете, мы как-то что-то…Ребята, так никто не делает. Или вы вводите, или не вводите», – заключил Охрименко.