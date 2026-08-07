«Имело место недопонимание». Американский эксперт о фиаско «духа Анкориджа»

На встрече президентов России и США прошлым летом на Аляске произошло «недопонимание».

Об этом директор по военному анализу американского центра «Приоритеты обороны» Дженнифер Кавана завила ютуб-каналу «Нонзеро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь имело место недопонимание. Мне кажется, что у российской стороны сложилось впечатление, что в Анкоридже было достигнуто соглашение о том, что США окажут давление на Украину, чтобы она отказалась от оставшейся части Донецкой области.

А у американской стороны сложилось впечатление, что достигнутое понимание было чем-то меньшим, чем обязательство. Они не считали, что заключили соглашение.

Скорее, это была идея, которая в итоге не сработала, потому что у США не было ни рычагов влияния, ни желания заставлять Украину отказываться от этой территории», – сказала Кавана.