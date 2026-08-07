«Имело место недопонимание». Американский эксперт о фиаско «духа Анкориджа»

Елена Острякова.  
07.08.2026 12:26
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, США, Украина


На встрече президентов России и США прошлым летом на Аляске произошло «недопонимание».

Об этом директор по военному анализу американского центра «Приоритеты обороны» Дженнифер Кавана завила ютуб-каналу «Нонзеро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На встрече президентов России и США прошлым летом на Аляске произошло «недопонимание». Об этом...

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«Здесь имело место недопонимание. Мне кажется, что у российской стороны сложилось впечатление, что в Анкоридже было достигнуто соглашение о том, что США окажут давление на Украину, чтобы она отказалась от оставшейся части Донецкой области.

А у американской стороны сложилось впечатление, что достигнутое понимание было чем-то меньшим, чем обязательство. Они не считали, что заключили соглашение.

Скорее, это была идея, которая в итоге не сработала, потому что у США не было ни рычагов влияния, ни желания заставлять Украину отказываться от этой территории», – сказала Кавана.

По ее информации, российские условия прекращения конфликта включали в себя невступление Украины в НАТО, отказ от ввода войск НАТО на Украину и предоставление России контроля над всем Донбассом.

Условия не были выполнены, соглашениям требуется «перезагрузка», но Кавана сомневается, что у США есть для этого «много дипломатических возможностей».

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English version :: Читать на английском «Имело место недопонимание». Американский эксперт о фиаско «духа Анкориджа»

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