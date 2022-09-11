«Имени этому стыду и позору нет»: Отступление русских войск продолжается

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Новости Украины

Воскресенье принесло известия о дальнейшем отступлении российских войск в Харьковской области. Сегодня утром стало известно, что украинский флаг поднят в Казачьей Лопани, находящейся на самой границе с Белгородской областью.

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«Никакого военного смысла уводить войска из Казачьей Лопани нет, это не связанный с Изюмом фронт. То есть речь о чисто политическом решении: «Харьковская область не Россия». Имени этому стыду и позору нет», – констатирует публицист Егор Холмогоров.

Отступление российских войск без боя позволит Украине атаковать ЛДНР, прогнозирует обозреватель Юрий Подоляка.

«Судя по той информации, которая поступает с утра, все-таки есть приказ оставить всю территорию Харьковщины. ВС РФ уже эвакуируют свои гарнизоны севернее Харькова, эвакуирован Волчанск, и Великий Бурлук. И я так понимаю ВСУ теперь неспешно будут занимать эту территорию. А куда им спешить, эта территория им все равно уже оставляется. Потому занимать ее будут третьеразрядные части и … каратели. А освободившиеся боеспособные войска они спешно снимают и перебрасывают на новое в т.ч. и Угледарское направление, где уже сегодня может начаться новое контрнаступление войск киевского режима», – комментирует Подоляка.

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский подтверждает угрозу новой атаки. При этом он сообщает, что в подразделениях наблюдаются проблемы с боеприпасами.

«Наш батальон, например, уже больше трёх недель не получает от армии БК и живёт только на резервы… мы получили информацию, что на угледарском направлении противник готовит ударный кулак и собирается начать наступление в направлении Владимировки – Сладкого. Произойдёт это скоро – противник вдохновлён. Как мы его встретим? Изменит ли армия подход и приложит ли все усилия, чтобы не дать противнику добиться очередного успеха? Я со своими тремя минометами и остатками БК, конечно, дам бой…», – пишет Ходаковский в своем блоге.

Он уточняет, что ВСУ уже начинают подготовку к атаке в 50 км от Донецка.

«В Покровское в пятидесяти километрах от Донецка прибывают эшелоны с личным составом и техникой, по одному из них в момент разгрузки был нанесён удар Искандерами – попаданий нет. На Великоновоселковском направлении резкая активизация – противник применяет все огневые средства для подавления наших позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта».

Военный эксперт Владимир Орлов считает, что к нынешней ситуации привел ход СВО всех предыдущих месяцев.

«Вместо того, чтоб уничтожить, вот эту нацифицированную и бандеризированную Украину в первые месяцы специальной военной операции, а это было возможно сделать, можно даже и сейчас, сегодня вечером, нужно дать только разрешение человеку, кто управляет кнопкой, мы дали Западу 6 месяцев на адаптацию ВСУ к ведению боевых действий, насыщению Украины всеми видами оружия, полной перестройки армии, и еще много, много, много, чем. За это мы заплатили «Доброй волей» в Гостомеле, маневрами на Изюмском плацдарме, а в ближайшие дни, если все так пойдет и дальше, будем платить «Маневрами» на Докучаевском плацдарме».