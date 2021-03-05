«Именно с этого все начиналось на Украине»: В Подмосковье подросток разгуливает с символикой CC

05.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Известный киевский блогер Андрей Селезов, вынужденный в 2014 году переехать в Санкт-Петербург, направил обращение в полицию – он стал свидетелем, как в Подмосковье подросток безнаказанно разгуливал с символикой СС.

Селезов рассказал о случае, который произошел на его глазах в городе Истра, что находится примерно в 60-ти километрах от Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, если не считать великолепный Новоиерусалимский монастырь, то особых достопримечательностей не видел. Старых домов мало – город сильно пострадал в 1941-м году во время боев.

Впечатление от города сильно омрачило посещение фаст-фуда КФС. Там был замечен подросток с нашивкой «СС». Фото его решил, таки, выложить, потому что от моего заявления в местную полицию по интернету толку, кажется, никакого. Никто за две недели мне так и не ответил.

Вначале я не хотел этого делать, подумал – зачем мальчишке жизнь портить. Пусть лучше органы по-тихому с этим разберутся. Вроде бы мелочь, но именно с этого все начиналось на Украине», – пишет Селезов.