«Имею право говорить – родился во Львове»: Даже освобождение всех новых регионов не закончит СВО

Максим Столяров.  
08.09.2025 15:50
  (Мск) , Москва
Даже освобождение всех закреплённых в Конституции российских территорий не поставит точку в СВО.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский военкор Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С существованием вот такой Украины никакая СВО не закончится. Невозможно – без прекращения этого режима, который держится в Киеве на своих русофобских китах, отказывает всему русскому в существовании… Необходимо купировать угрозу, которую источает центр принятия решений, это киевский режим. Его необходимо каким-то образом трансформировать», – сказал Котенок.

Он подчеркнул, что «имеет права говорить на эту тему, поскольку выходец из Украины, родился во Львове».

«Мою малую родину Малороссию просто в какой-то предбанник ада ввергли, и конца и карая нет. …Забесовление огромной массы людей, к сожалению, там нечистый дух. Для огромного количества людей в России это такая неожиданность! Как же так, президент говорит – «мы вообще один народ, братья», а тут такие вещи?! Там нашего президента огромные толпы, включая детей, обзывают матом, какие-то тётки, совершенно страшные снаружи и внутри, говорят –  «если дети смеют говорить на русском языке, их надо бить», – напомнил военкор.

Он считает, что нынешнее состояние Украины – следствие «закрывания глаз на возрождение бандеризма в 90-е годы».

«Я учился во Львове с 88 по 92 год, и всё тогда только поднимало голову», – рассуждал Котенок.

