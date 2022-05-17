Имиджу «всепобеждающего» Зеленского конец – Мирошник

17.05.2022  18:23 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Зеленский на Украине живет только картинкой, а потому такой инфоповод как сдача в плен нацистов из «Азовстали» – более чем чувствительный удар по его имиджу.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский на Украине живет только картинкой, а потому такой инфоповод как сдача в плен...

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«Для них уже имидж Зеленского как «всепобеждающего» – уже начинает немножечко шататься. То есть Зеленский живет картинкой, в этой стране он ничего не контролирует, кроме картинки, на самом деле. В его сценарии им (нацистам «Азова» – ред.) была отведена другая роль, они играют против сценария сейчас. Поэтому, сейчас, мы уже рассказываем о том, что будет с этими людьми в Новоазовске. Их оттуда, кого смогут, спасут, и я уверен, что на растерзание никого не дадут, никто из врачей не будет говорить: мы их сейчас кастрируем, ноги отрежем или голову отвинтим. Никто из них не даст этого сделать.

Я вам точно гарантирую, что их будут защищать, рядом с ними поставят охрану и не позволят никому ничего с ними сделать. Их выходят. Тех, кого можно будет выходить, естественно», – заверил Мирошник.

Экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров отметил, что кресло под президентом Украины Зеленским может пошатнуться, если продолжатся такие тенденции, как переговоры о сдаче в плен «азовцев» напрямую – без его участия.

«Знаете, в чем угроза этих переговоров? В том, что эти переговоры фактически они вели напрямую, без главнокомандующего. И в этом в будущем, безусловно, будет угроза для Зеленского.

Потому что это будет определенным примером для других формирований, которые скажут: если наш командир убежал (а таких роликов много), если наш главнокомандующий молчит об этом, почему мы должны, понимая всю реальную обстановку, принимать какое-то другое решение, а не то, которое мы считаем необходимым принимать, без учета позиции главнокомандующего. В этом я вижу большую угрозу для власти Зеленского», – заключил экс-депутат.

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