31.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Имитация убийства Бабченко уничтожила авторитет украинской власти

Спецоперация СБУ по организации псевдопокушения на Аркадия Бабченко поставила под сомнение итоги всех четырех лет президентства Петра Порошенко.

Такое мнение в эфире канала NewsOne высказала политический эксперт Елена Дьяченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть показала, что она не сторонится фейков. Тогда ставятся под сомнения все её действия, начиная с революции достоинства 2014 года и всё, что мы слышали о событиях в Донбассе», – заявила политолог.

По мнению Дьяченко, доверия к украинской власти после провокации с «убийством» Бабченко больше нет.

«Всё это поставило все четыре года правления под сомнения, что из того было фейком: Донецкий аэропорт, котлы», – сомневается она.

«Вся эта ситуация говорит о том, что от них (власти – ред.) можно ожидать чего угодно. Любой неправдивой информации ради собственной цели. Они показали, что не только жизнь и смерть не являются моральной чертой, но правда и неправда уже – не черта», – отметила эксперт.

Дьяченко считает, что спецслужбы разрушили свой авторитет, не осознавая последствий своей спецоперации.

«Мне кажется, то, что они разрушили свой авторитет, свою целесообразность им доверять, они даже не рассчитывали, они даже не думали об этом», – подчеркнула она.