Имитация управления в действии или горбачевские выходы в народ Беглова

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Петербуржцы обвинили губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в постановочных визитах, так как во время проверок градоначальник «случайно» не застал огромные очереди в больницах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов решил пропиарться с помощью личных визитов в поликлиники, якобы с внезапной проверкой, а также в местные администрации, где он показательно отчитывает чиновников.

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Петербуржцы не оценили новую стратегию Беглова, подозревая градоначальника в постановке «внезапных» визитов, а также предложили ему податься в кинематограф.

Дело в том, что губернатор не застал километровых очередей в больницах. Куда бы он ни заходил, везде немноголюдно, хотя в действительности заболевшие в огромных очередях часами мёрзнут на улице, что подтверждают фоторепортажи СМИ.

Но даже в «безопасных» поликлиниках Беглов наткнулся на критику от женщины в Пушкинском районе, которая два часа просидела в очереди с температурой. Губернатору пришлось оперативно покинуть медучреждение.

Стоит отметить, что некоторые петербуржцы считают, что таким образом Беглов в людных местах в разгар «омикрона» пытается подхватить «легкий» вариант ковида и надолго запереться на даче.