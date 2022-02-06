Имитация управления в действии или горбачевские выходы в народ Беглова
Петербуржцы обвинили губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в постановочных визитах, так как во время проверок градоначальник «случайно» не застал огромные очереди в больницах.
Губернатор Петербурга Александр Беглов решил пропиарться с помощью личных визитов в поликлиники, якобы с внезапной проверкой, а также в местные администрации, где он показательно отчитывает чиновников.
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Петербуржцы не оценили новую стратегию Беглова, подозревая градоначальника в постановке «внезапных» визитов, а также предложили ему податься в кинематограф.
Дело в том, что губернатор не застал километровых очередей в больницах. Куда бы он ни заходил, везде немноголюдно, хотя в действительности заболевшие в огромных очередях часами мёрзнут на улице, что подтверждают фоторепортажи СМИ.
Но даже в «безопасных» поликлиниках Беглов наткнулся на критику от женщины в Пушкинском районе, которая два часа просидела в очереди с температурой. Губернатору пришлось оперативно покинуть медучреждение.
Стоит отметить, что некоторые петербуржцы считают, что таким образом Беглов в людных местах в разгар «омикрона» пытается подхватить «легкий» вариант ковида и надолго запереться на даче.
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