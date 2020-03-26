26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
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Иммунолог: Кадры Супрун проваливают борьбу с эпидемией




Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко – не имеет ничего общего со своими регалиями и, по сути, является всего лишь пресс-секретарем украинского Минздрава.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил глава Национальной медицинской палаты Украины, клинический иммунолог Сергей Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виктор Кириллович Ляшко на данный момент является никем иным как пресс-секретарём министерства здравоохранения, который почему-то называется замминистра здравоохранения тире главный государственный санитарный врач Украины. Хотя на самом деле этот человек выполняет функцию исключительно пресс-секретаря Минздрава Украины.

Мало того, Виктор Ляшко приложил много усилий и своими руками уничтожил государственную санитарно-эпидемиологическую службу в обнимку с госпожой Супрун. Мало того, в обнимку с госпожой Супрун он оскорблял своих коллег, что они являются коррупционерами, хранителями печати, хотя эта «коррупционная система» его воспитала, потому что он нигде ни дня не работал, кроме как в государственной санитарно-эпидемиологической службе, её подразделениях», – рассказал Кравченко.

«На самом деле, этот человек для системы противопидемиологической службы является нерукопожабельным, и почему-то он сейчас стал главным государственным санитарным врачом, но эта приставка ничего, кроме названия, за собой не несёт. На самом деле, человек был назначен на свою должность в нарушение закона про санэпидблагополучие, в котором чётко определено, что главным государственным санитарным врачом в Украине является руководитель центрального органа исполнительной власти», – добавил чиновник.

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