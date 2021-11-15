Иммунолог Крючков: Локдауны в РФ не работают. Без QR-кодов не обойтись

Ограничительная система QR-кодов, которую планируют ввести в России как антиковидную меру, разделяет общество, но тем не менее обойтись без этого нельзя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» иммунолог Николай Крючков, отвечая на вопрос, помогут ли QR-коды справиться России с пандемией.

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«Меры неприятные, но другого варианта нет. Проблема в том, что локдауны в России не работают. Ни власть, ни народ не готовы следовать жестким правилам и ограничивать себя на долгий период времени, например, на месяц. Фактически получается, что вводится некое подобие локдауна в виде выходных дней, и эта мера тут же снимается. Это не работает. Масштабы вакцинации мы видим. На сегодняшний день полностью привиты около 35 % населения», – сказал медик.

По его словам, темпы вакцинации увеличились, но не настолько, чтобы говорить, что пандемия будет преодолена в ближайшие несколько месяцев, а страна достигнет целевого показателя в 70 % вакцинированных.

«При этом пандемия продолжается и сейчас очень тяжелый период и за счет погодных условий, и из-за социальной динамики. Все это вместе приводит нас к пониманию того, что нужны не локдауны, а строгие меры, которые будут контролироваться на протяжении длительного времени – нескольких месяцев или полугода. Система QR-кодов неудобна, она разделяет общество, но если ничего не делать, то на чудо можно не рассчитывать. У нас уже не осталось выбора, сейчас есть последняя возможность как-то сдержать развитие пандемии и перевести рельсы на вакцинацию», – резюмировал Крючков.

Напомним, что правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте. Если документ станет законом, то посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также пользоваться услугами железнодорожного и авиасообщения для междугородних и международных поездок можно будет только при наличии QR-кодов, подтверждающих полную вакцинацию от ковида. Альтернативой может быть документ, подтверждающий перенесенную болезнь или же имеющиеся противопоказания к вакцинации.

Действие ограничительной меры будет распространятся до 1 июня 2022 года.