Империи Пригожина предрекают разгром после слов Путина перед военными

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Владимир Путин на встрече с военными упомянул, что в последние годы содержание ЧВК «Вагнера» осуществлялось за счёт государства – были потрачены миллиарды.

Наблюдатели увидели в этом не только ответ защитникам Евгения Пригожина (якобы, бунтом он хотел спасти свое детище от «рейдерского захвата» – вливания в ряды Минобороны), но и предостережение о разгроме бизнес-империи питерского предпринимателя.

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Как заявил президент, с 2022-го по май 2023 года на содержание ЧВК «Вагнера» было потрачено 86,2 млрд рублей из российского бюджета, а сверх этого компания Пригожина «Конкорд» имела возможность зарабатывать на армейских поставках.

«При этом собственник, компания «Конкорд» – при всём том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, – за год собственник, компания «Конкорд», через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 миллиардов рублей. Содержание полностью взяло на себя государство, а часть этой всей группы, эта компания «Конкорд», в это же самое время заработала 80 миллиардов рублей. Но, надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим со всем разбираться», – сказал Путин.

«Левый» активист Сергей Удальцов удивлен:

«Это вообще «прекрасно» – частная компания, живущая за счет государства», – написал он.

Политолог Владимир Лепехин возмущен:

«И кто-то ещё продолжает верить, что Пригожин – революционер, т.е. идейный борец за справедливость? И что борьба за сохранение подобного масштаба финансирования (да еще и наличкой) – не повод для «мятежа»?» – отмечает Лепехин.

Слова президента – предвестник разгрома бизнес-империи Пригожина. Не исключена и его выдача из Белоруссии, считает поддерживающая СВО блогер из Самары Ольга Паулова.

«Брать будут за «яйца» классикой: налоги и мошенничество. Говорить о том, что Беларусь выдаст преступников, надеюсь не надо. Посмотрите цифры. И перестаньте жалеть того, кто просто продал народ России за контракты. Иначе бы не зашел в мирные города страны», – комментирует она.

Кстати, аналогичный прогноз дают и либералы, вот что прогнозирует иноагент Владимир Осечкин:

«Сейчас начнут комплексную проверку «империи Пригожина» и (о, ужас!!!) вскроют там сеть фирм-однодневок, через которые Пригожин похищал деньги из бюджета РФ и скупал элитную недвижимость в России и за границей», – считает Осечкин.

Политтехнолог Константин Долгов, работающий с «вагнеровцами», защищает Пригожина:

«Мне одно непонятно. «Вагнер» ни в чём не нуждался. Ни в тепловизорах, ни в беспилотниках, ни, простите, в носках и трусах для бойцов. Не было ни одного (!!!) сбора, чтобы им помочь. Помните, как Слуцкий попробовал было заикнуться о помощи, но Пригожин его резко осадил, мол, «у нас всё есть». В то же время вся страна собирала и продолжает собирать на то же самое для армии… То есть финансировали и тех, и других, но одним понадобилась помощь (и много помощи), а другие в помощи не нуждались? Как это объяснить?» – обращает внимание Долгов.

Волонтер Алексей Живов также не считает доходы Пригожина сверхвысокими.

«Миллиард долларов за строительство лучшей частной армии в мире из лучших русских офицеров, зеков и добровольцев. Очень бюджетно, жаль, что все обернулось такой трагедией и мятежом», – отметил Живов.