«Империя должна умереть»: Украина официально сделал ставку на развал России

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Верховная рада создала Временную специальную комиссию по вопросам взаимодействия с национальными движениями малых и коренных народов РФ.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин пояснил, что данный документ должен послужить правовой основой для поддержки сепаратистов.

«Нам очень важно помочь этим народам максимально расширить свой суверенитет, на который они имеют полное право в соответствии с международными документами к регламентации Организации Объединенных Наций. И ключевая история, чтобы когда наши славные вооруженные силы выйдут на границы 1991 года, освободят всю суверенную территорию Украины, мы выйдем на границы государств, с которыми мы имеем адекватные отношения в международном праве», – сказал Юрчишин.

Депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович отметил, что такой ход якобы может помочь Киеву уничтожить Россию изнутри.

«Империя должна умереть. И пока Россия является империей, она угрожает Украине и миру. Но даже одержав победу на поле боя, невозможно взять под контроль ее территорию и провести денацификацию и демилитаризацию. Единственный способ демонтировать империю – разрушить ее изнутри. Именно национальные движения уже дважды разрушали Российскую империю – в 1918-м и в 1991-м. И именно национальные движения могут стать той силой, которая на фоне военных успехов Украины запустит механизм демонтажа так называемой Российской Федерации. Если они слабы, надо помочь им стать сильнее. И это реально. Главное, сформировать системную государственную политику взаимодействия с этими движениями. Именно это и является задачами создаваемой ВСК. Мы должны наладить взаимодействие с народами России, наработав механизмы укрепления их самоидентификации, развития их медиа, политических, общественных структур, национальных военных формирований в наших вооруженных Силах», – призвал депутат.

В свою очередь, депутат от «Слуги народа» Никита Потураев предложил создать на территории России «Крымское ханство» и другие альтернативные «государства».

«День, когда Украина обновила независимость, сегодня важный день. Но разве только Украина была в колониальной зависимости от Москвы? Нет. Многие государства со столетними историями государственности и независимости, и суверенности были оккупированы, были аннексированы Москвой – это независимое Крымское ханство, это государства Центральной Азии, это народы, которые сейчас лишены государственности, независимости, суверенности, лишены языка, лишены культуры. Так кому как не Украине сегодня поддержать миллионы людей, живущих в ожидании освобождения от режима, который превращает их в манкуртов, который оставляет их без исторической памяти. Именно Украина, я считаю, должна сыграть первую роль в этом процессе», – добавил Потураев.

После чего в ходе голосования решение поддержали 264 депутата из 226 необходимых, документ был принят во втором чтении и в целом.