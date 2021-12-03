«Империя умерла»: либерал Ципко требует отказаться от воссоединения русских земель

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Москве не следует заниматься расширением территории своего государства, поскольку это якобы вызовет отчуждение от России в мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Александр Ципко, известный своей поддержкой киевских майданщиков и критикой российской власти.

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Он утверждает, что «во многих отношениях советская Россия была такой же отсталой страной, как и Россия царская.

«Неспособность отказаться от мифа о русском великодержавии, о том, что мы якобы являемся одним из центров современной цивилизации, мешает нам привести нашу внешнюю политику в соответствие с нашими возможностями, с долговременными интересами все еще страдающего от вечной бедности русского народа. Неужели не видно, во что обошлись русскому народу претензии идеологов «русской весны» 2014 года снова собрать воедино русские земли?», – возмущается Ципко.

Главной бедой России он считает то, что «мы не осудили на государственном уровне преступления большевизма и большевистской эпохи». Также автор выступает против политики расширения русских территорий, называя это «равносильным самоубийству.

«Русская весна» 2014 года превратила Россию в осажденную крепость, во врага современной европейской цивилизации. Санкции, нежелание Запада инвестировать средства в нашу экономику привели к сокращению производства, росту количества людей, находящихся за чертой бедности. И вы представляете, что будет, если в нынешней ситуации кто-нибудь послушается Владислава Суркова и начнет расширять русские территории, к примеру, присоединит весь Донбасс к России?! Проблема не только в том, что мы спровоцируем новые санкции, которые будут душить нашу экономику, но и в том, что мы вызовем еще большее отчуждение в мире от России», – считает эксперт.

«Но самое страшное состоит в том, что страна, для которой главным смыслом остается расширение территорий, абсолютно не нужна не только моему поколению, которое уходит, но и новой России. В конце концов, надо видеть правду: Россия, которая «не Запад», которая готова устраивать войны во имя расширения территорий, не нужна нашему будущему, талантливой, одаренной части нашего молодого поколения. И поэтому пора все-таки извлечь уроки из распада СССР. Российская империя умерла раз и навсегда», – резюмирует Ципко.

Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Ципко обвинил российскую власть в реставрации «неосталинизма и неосоветизма», а в ходе украинских президентских выборах 2019 года охарактеризовал противников тогдашнего президента Порошенко как «неомарксистско-ленинских популистов». Победу Зеленского Ципко назвал «фактическим отказом от идеалов «революции достоинства» и предательством идеи евроинтеграции и десоветизации Украины.

Примечательно, что нынешний антисоветчик и антикоммунист Ципко в советское время защитил кандидатскую диссертацию по теме «Методологические проблемы исследования критерия социального прогресса социалистического общества», а затем и докторскую – «Философские предпосылки становления и развития учения Карла Маркса о первой фазе коммунистической формации».

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