«Имперская» идея Украины – завоевать Россию с помощью Запада – Ищенко

Майдан 2004 года был не менее русофобским, нежели переворот 2014-го. Та же Юлия Тимошенко активно разжигала ненависть к России. Вброшенные майданщиками зёрна русофобии дали результат – миллионы одурманенных жителей Украины на радость Западу согласились на роль антироссийских марионеток в кровавой мясорубке.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все мятежи против украинской власти, которая почему-то не нравилась украинскому народу, хотя при Кучме и Януковиче украинцы жили лучше, чем при Ющенко и Кравчуке, и уж тем более, чем после Януковича. То есть пенять на уровень жизни не приходилось, но власть на Украине плохая, украинцы выступают против власти, а виновата – Россия. Потому что каждый Майдан был предельно русофобским», – отметил он.

Эксперт напомнил, как первый Майдан начался с того, что Юлия Тимошенко перелезла через баррикады ОМОНа возле администрации и вернулась назад с сообщением, что «там сидит российский спецназ, и они будут в нас стрелять».

«Уже тогда закладывались зёрна, что придут русские и будут вас убивать. И делалось это потому, что Украина должна была выполнить ту функцию, на которую она сама напросилась – функцию войны с Россией. Запад не имел ничего против того, чтобы Россию разделить на трофеи, но Запад знал, что это очень тяжёлое и неблагодарное дело, и сам бы ввязываться первым не хотел. А здесь такая удача – 45 млн русских выделились, назвали себя «украинцам»и, готовы воевать с другими русскими, что же их не поддержать?», – указал эксперт.

В результате психология лимитрофа породила на Украине веру в то, что она в состоянии завоевать Россию и всё поделить.



«Что это украинцы газ в Сибири добывали, это они всё придумали, что вообще-то украинцы и Владивосток построили, и так далее. Короче говоря, всю Россию освоили украинцы, поэтому всё это Украина. Та же самая имперская идея, только навыворот: отдайте нам Россию, поскольку мы сами забрать не можем, но тогда пусть нам Запад поможет её завоевать», – заключил Ищенко.