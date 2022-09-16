«Имперские амбиции юго-востока Украины – порождение русскоязычности» – Комаровский

16.09.2022  23:24 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Застрявшие в «имперскости» русскоязычные регионы Украины должны будут уподобиться «прогрессивной и своевольной» Галичине.

Об этом в интервью «YouTube»-блогеру Ирине Шихман заявил украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Застрявшие в «имперскости» русскоязычные регионы Украины должны будут уподобиться «прогрессивной и своевольной» Галичине. Об...

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«В Украине это очень сильно чувствуется – разница в имперскости, в зависимости от региона. Чем ближе ты к Львову, Черновцам, Карпатам – там эта имперскость вообще минимизирована. Ее нет. Тут реально есть расхождение Украины, да. Русскоязычность во многом способствует имперскости. «Мы самые крутые, богатые и т.д. Мы много можем» – подобное можно услышать чаще в Харькове, чем в Черновцах, например. Но украиномовная территория, западная часть Украины – в принципе не имперская, намека на это нет», – утверждал укро-лекарь.

«Я даже вижу это по семьям – там меньше тенденций лезть куда-то. Поймите, в Харькове тоже можно столкнуться с соседками на лавочке, которые лезут в каждую дырку, но уже тридцать лет – новое поколение молодежи выросло вне имперскости, и они этих бабушек легко посылают. Мы проехали имперскость. Там ее и нет на Западе, а Харьков, Донбасс, Запорожье, Днепропетровск – мы от этого избавляемся стремительно», – вещал Комаровский.

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