«Имперское сознание русских и ядерное оружие – гаранты целостности РФ» – киевский политконсультант

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские мечты о распаде РФ так и останутся мечтами, поскольку ни один из претендентов на пост главы Российского государства никогда не откажется от ядерного оружия, а Запад не заинтересован в развале страны, обладающей таким статусом.

Об этом в эфире канала «Alpha media» заявил украинский политический консультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я не очень верю в распад РФ, мы все знаем количество мемов, желаний, амбиций о том, что РФ распадётся. Мы забираем Дон, мы забираем Краснодарский край – это всё, конечно, очень красиво, очень важно. Но мы не можем сказать, что мы со всем этим будем делать, когда это всё распадётся, мы не готовы. Пока не верю», – сказал киевский эксперт.

Он констатировал, что главная проблема в данном вопросе – ядерный статус России.

«Основная проблема – это ядерное оружие. Не может позволить себе Запад сейчас допустить распада РФ на любые части. По национальному признаку – Сибирь уйдёт китайцам или сибирскому народу (я иронизирую), или сибирским элитам. То есть Запад хочет контролировать распространение ядерного оружия. Переговоры между США и РФ по контролю за наступательным ядерным вооружениям говорят именно об этом. Америка хочет договариваться для того, чтобы ядерное оружие не расползлось. При этом, если мы хотим говорить или мы понимаем, что Запад должен допустить распад России, то это нужно смотреть через призму разоружения, утраты Россией ядерного потенциала. Тогда об этом можно разговаривать», – рассуждал украинец.

«Но ни один из российских имперцев, а это любой из россиян, которые претендуют на позицию президента РФ, по определению будет имперцем. Потому что они так устроены на сегодняшний день, там – так сложилось», – объяснил Харебин.