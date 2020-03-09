«Импорт» коронавируса из Италии в Молдову: тяжелый экзамен для Додона

09.03.2020, Кишинёв, Флориан Ставилэ

Молдова может стать лидером на пространстве бывшего СССР по распространению коронавируса. Причиной являются тесные связи этой бывшей советской республики с Италией, где распространение вируса Covid-19 бьёт все рекорды. Всего лишь за сутки число умерших от заболевания подскочило с 233 до 366 человек. Италия вышла на второе место после Китая по числу смертей от эпидемии.

Италия, наряду с Россией, делят первые места по числу молдавских граждан, работающих за пределами республики. В Италии трудятся сотни тысяч граждан Молдовы. В основном в Италии работают этнические молдаване, живущие в центральных районах страны, в то время как русскоязычные жители Молдовы предпочитают ехать на заработки в Россию. Впрочем, очень часто в одном селе и даже в одной семье близкие родственники работают в обеих странах.

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Несмотря на связь с Италией, до недавнего времени новая зараза обходила Молдову стороной. И лишь в последние недели стали поступать тревожные новости. Сначала вирус был обнаружен у гражданки Молдовы, работавшей сиделкой у престарелой итальянки, скончавшейся от этого заболевания. Женщину госпитализировали на территории Италии.

Затем коронавирус был выявлен у гражданина Молдовы, прибывшего рейсом из Кишинёва в московский аэропорт Домодедово. Как выяснилось, этот человек перед этим прибыл в Молдову из Италии.

И наконец, впервые заболевание было выявлено на территории Молдовы у 48-летней женщины, прибывшей в Кишинёв рейсом из Милана. Как выяснилось, женщина с симптомами болезни была госпитализирована в Италии ещё в первых числах марта, однако затем она покинула медицинское заведение, поселилась в гостинице, а 7 марта прилетела в Кишинёв. Ещё в самолёте у неё начались приступы удушающего кашля. Женщина была госпитализирована прямо из аэропорта, за её жизнь борются врачи.

О том, как эта женщина смогла покинуть больницу и попасть на борт самолёта, ходят противоречивые версии. Согласно одной из них, у неё не было медицинской страховки, и она устремилась домой из страха, что ей нечем будет платить за лечение. По другой версии, которую озвучил сын этой женщины, грубейшую ошибку допустили итальянские врачи, которые не обнаружили у неё вируса и выписали из больницы, назначив груду антибиотиков, бесполезных при борьбе с вирусной инфекцией.

По призыву Минздрава Молдовы 44 человека, летевших этим же рейсом, вышли на связь и в настоящее время помещены на двухнедельный домашний карантин. Пятеро из них являются жителями Приднестровья. Однако ещё 14 человек с этого рейса власти не могут обнаружить.

Тревогу вызывает тот факт, что точное число людей, прибывших в Молдову из Италии в течение последних нескольких недель, очень трудно идентифицировать. Многие из них прибыли транзитом через Румынию и на границе скрыли информацию, что побывали в заражённых регионах Италии. Более того – в преддверии пасхальных праздников молдавские граждане, работающие за границей, массово возвращаются в родные сёла, а после праздников опять отправляются за границу на работу.

Тем не менее, стремительное распространение вируса в Италии создало ситуацию дефицита коек в медицинских учреждениях. Итальянские власти уже заявляют о возможности депортации иностранных граждан с подозрениями на коронавирус. Поэтому вполне возможно, что прибытие в Молдову огромного числа инфицированных людей – дело считанных дней.

Таким образом, вполне реальна ситуация, когда жители Молдовы, прибывшие домой на Пасху и контактирующие со своими родственниками, работающими в Италии, уже к концу апреля – началу мая устремятся в Россию к своим рабочим местам либо к местам своего постоянного проживания.

Власти страны – президент Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику и министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну – рапортуют о том, что ситуация находится под полным контролем. Женщина, у которой обнаружен коронавирус, помещена в закрытый бокс Республиканской клинической больницы, её состояние улучшается. Ещё у четверых людей, чьё состояние вызвало подозрения, заражение не подтвердилось.

В то же время, представители оппозиции подвергают критике меры молдавских властей, называя принятые меры запоздалыми. Алла Немеренко, министр здравоохранения в бывшем правительстве Майи Санду, адресовала Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения список из 16 вопросов, касающихся пассажиров и членов экипажа самолёта, прибывшего из Милана, наличия тестов и средств защиты, числа коек в реанимационных отделениях, наличия необходимого оборудования, наличия плана действия у правительства, информации населения и наказания для граждан, не выполняющих указания властей и предоставляющих ложные данные.

В этой ситуации есть и политический момент. Молдавская диаспора в странах Европы, в том числе в Италии – это почти на 100 процентов электорат Майи Санду. Именно благодаря голосам диаспоры Санду в ходе президентских выборов 2016 года сумела сократить разрыв с Игорем Додоном до 4%. В ходе выборов в парламент по 50 округу, по которому голосует молдавская диаспора в Европе, сначала безальтернативную победу одержала Майя Санду, а затем представительница её партии PAS Галина Сажин.

Следует ожидать, что Санду и её сторонники по PAS будут уделять самое пристальное внимание ситуации, в которой оказалась диаспора в Италии, ставя в вину властям любой факт «несправедливости» по отношению к этим людям. Причём неважно, будет идти речь о недостаточности защитных мер или, наоборот, об «излишне жёстком», «чрезмерном» и «негуманном» характере таких предостережений.

Иными словами, риск массового «импорта» коронавируса из Италии в Молдову станет ещё одним весьма важным тестом для президента Игоря Додона и его правительственной команды в преддверии новых выборов главы государства.