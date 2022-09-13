Импортёры просят зерна – Крым расширяет площади под посевы

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Половина урожая зерна, собранного на полях Крыма в этом году, пойдет на экспорт в страны Азии и Африки.

Для собственного потребления и запаса семян на следующую посевную республике достаточно 1 миллиона тонн, сообщил в эфире телеканала «Миллет» премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собрали более 2 миллионов, а для полной продовольственной безопасности республике необходим 1 миллион тонн, – уточнил он. – В прошлом году для собственных нужд оставили 850 тысяч тонн – 400 тысяч тонн на продовольствие, 350 тысяч тонн на корм скоту и 100 тысяч тонн посевов, – уточнил он. – В этом году для посевов оставлят на 150 тысяч тонн больше – засеваемые площади растут».

По словам премьер-министра, в прошлом году на экспорт ушло 280 тысяч тонн крымского зерна. В этом году уже 350 тысяч тонн. Основные покупатели – Египет, Турция, Ливан и Ливия. Отдельные виды сельхозпродукции закупают республики Донбасса, Китай, Киргизия. Среди импортеров – Беларусь, Казахстан, Армения, Абхазия, Таджикистан, Узбекистан, Израиль и Сербия.

Благодаря запуску Северо-Крымского канала за несколько лет аграрии планируют восстановить площади посевов риса и сои. А в целом задача стоит за три года восстановить полив на 112 тысячах га земель.

«Проведена работа по инвентаризации мелиоративных земель, и какая помощь нужна, чтобы восстановить мелиоративную сеть, какое оборудование закупить, – отметил Гоцанюк. – Ведем работу с Минсельхозом РФ по предоставлению помощи».

Известно, что сельхозпроизводители жалуются на демпинг со стороны аграриев Херсонщины и Запорожской области. Затраты на выращивание овощей и фруктов несопоставимые, и даже с учетом господдержки крымские производители не могут конкурировать по ценам с коллегами из-за Перекопа. По мнению Гоцанюка, ситуация выровняется, и благодаря субсидиям сельхохпроизводители в убытке не останутся. Тем более, что в этом году вода для орошения подается бесплатно.

Напомним, в январе руководство Крыма подписало соглашение с Сирийской Арабской Республикой о поставках зерна. Тогда министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер Аль-Халиль сообщил, что общий объем поставок запланирован в 1,5 миллиона тонн в год, но сколько в нем именно крымской пшеницы сказать сложно.