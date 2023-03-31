Импортный микрофон Лукашенко не выдержал его призывов к сотрудничеству с Россией

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Странный звук раздался из микрофона президента Белоруссии Александра Лукашенко, когда он говорил о сотрудничестве с Россией в сфере авиастроения.

Это произошло во время его обращения к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особое внимание обращаю на авиастроение, которое активно начинает возрождаться в России. У нас два завода: один военный, другой гражданский. Там стремятся локализовать производство своей авиационной техники. Предлагайте свою продукцию россиянам, тем более что примеры успешной кооперации в авиастроении уже есть. Мы производим почти полтысячи деталей для российских самолетов», – заявил Лукашенко.

Когда раздался странный звук, он сделал паузу.

«Если есть вопросы к этому иностранному телевизионному оборудованию, надо посмотреть на него. Не выдерживает критики», – строго сказал Лукашенко.

Зал встретил эту реплику смехом и аплодисментами.

Президент Белоруссии призвал интенсифицировать выполнение экономических программ Союзного государства. По его словам, две страны уже успешно работают в области космических технологий, медицины, биотехнологий, машиностроения, лазерной техники, микроэлектроники, агропромышленных технологий.

«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт. Вдумайтесь, только рынок автокомпонентов для транспортного машиностроения, импортированных на территорию Белоруссии и России в 2022 году, составил 19 миллиардов долларов. А это наши компетенции. У нас есть соответствующий завод. Мы можем это расширять. Почему медленно это делаем? 19 миллиардов! Какие санкции? Это огромная ниша для наших предприятий. Кстати, с российскими партнерами планируем запустить около 15 объектов машиностроения. Вопросы их финансирования решены, но разворачиваемся медленно. Будет производить широкую линейку от высокоинтеллектуальных интегральных микросхем до карьерных самосвалов и сельхозмашин», – резюмировал Лукашенко.