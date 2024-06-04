«Импотенция полная»: российская эмиграция злобна и творчески бесплодна – Лебедев

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Известный российский дизайнер и путешественник-любитель Артемий Лебедев утверждает, что за рубежом сталкивается с негативом только от российских эмигрантов последней волны. Они его спрашивает, зачем он «приперся в Европу».

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так говорят наши, те, кто уехал: чего ты приперся в Европу. У них когнитивный диссонанс. Они уехали из плохой страны в хорошую и светлую Европу, и они должны новое место защищать как неофиты. Это называется, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет, то, чем они занимаются. В своей иступленной любви к новой стране, они готовы оправдывать все. «Запретили российские телеканалы. Это же путинская пропаганда. Так и надо». Полное – «вы не понимаете, это другое», – сказал Лебедев.

Он считает, что эмигранты творческих профессий не в состоянии создавать качественную «лютую запрещенку» для России.

«У меня есть очень хорошее наблюдение, что все самые смелые, свободные, говорящие правду ребята, которые “из кровавых путинских лап” вырвались через Верхний Ларс… Так снимите там шоу, чтобы здесь у нас… здесь все порвалось, чтоб мозги взорвались, чтобы мы тряслись от ужаса, что кто-то смеет так смешно шутить про нас. Там полная импотенция, ноль культурного продукта. Они ничего не могут сделать», – резюмировал Лебедев.