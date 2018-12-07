«Импотент! Прислужник олигархата!» – депутаты устроили мордобой в прямом эфире

07.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Депутаты Верховной рады Олег Барна из “БПП” и тягнибоковец Юрий Левченко подрались друг с другом во время телепередачи.

Инцидент произошёл в прямом эфире парламентского канала «Рада», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тем, кто не был в «АТО», кто не пошёл под мобилизацию, хочу сказать, что они не имеют морального права об этом что-то говорить”, – заявил Барна.

После этого его начал перебивать депутат из партии «Свобода» Юрий Левченко.

В итоге порошенковец заявил, что имеют место “политические высказывания импотента и какой-то политической силы под названием «Свобода», которая только и делает, что ляпает языком, прикрываясь лозунгами”.

Затем свободовец обозвал оппонента “прислужником олигархата”.

«Относительно прислужника – ротик прикройте», – заявил разъярённый Барна.

«Тут человек показал свой уровень. Человек, который пьяным влезает в трамвай и говорит, что он переваливается…», – начал было Левченко.

После этого к нему подскочил Барна и ударил его в лицо, после чего между депутатами завязалась потасовка, в ходе которой порошенковец повалил на пол Левченко, а затем ушёл из студии.