Имя и могила великого панслависта подвергаются варварскому забвению в Крыму

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Имя русского мыслителя, основоположника цивилизационного подхода Николая Данилевского не увековечено в Крыму, несмотря на то, что последние годы жизни он прожил в своем имении во Мшатке (сейчас входит в пгт Санаторное).

Могила Данилевского находится за забором подведомственного МВД детского лагеря им. Комарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выдвинутая крымским спикером Владимиром Константиновым идея назвать именем Данилевского Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку, которая сейчас именуется библиотекой им. Франко, актуализировала отношение к ученому, который первый изложил теорию панславизма в своем труде «Россия и Европа». В этом году отмечается 200-летие со дня его рождения, и к этой дате должны были подготовить цикл программ, дискуссионные панели, конференцию, информационную рекламную кампанию и учредить именную премию.

«Ничего не сделано, – констатирует председатель правления организации «Клуб друзей Данилевского» Владимир Клычников. – И это несмотря на то, что еще в 2018 году Госсовет РК принял проставление о мероприятиях к 200-летию Данилевского».

По словам Клычникова, на протяжении нескольких лет шла переписка с руководством МВД о том, чтобы вычленить участок «кипарисового зала» – поляны, где расположена могила Данилевского. В советское время ее закатали в асфальт под волейбольную площадку. Правнукам ученого удалось восстановить могилу только после распада Союза в 1996 году. На ней был установлен сначала деревянный крест, а потом и памятник.

Помимо Данилевского, в этом месте захоронено еще около десяти человек, однако их имена были утрачены месте с могилами. В последнем ответе МВД говорится о том, что «данный вопрос рассматриваться не будет», и могила останется за забором.

Что касается библиотеки, то, по словам Клычникова, этот вопрос поднимался не единожды. Франко был гражданином Австро-Венгрии, к Крыму отношения не имел. Бульвар и библиотека его имени появились в Симферополе после передачи Крыма Украинской ССР. И восстановить историческую справедливость можно решением главы Крыма.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, который долгое время руководил Русской общиной и курировал вопрос доступа к могиле Данилевского и увековечиванию его памяти, считает вопрос переименования преждевременным.

«Мы по библиотеке разошлись во взглядах в связи с той вакханалией, которую видим на Украине по переименованию и уничтожению всего русского, – подчеркнул Цеков. – Что на самом деле не приятно, так это то, что наше МВД отказалось встречаться по этому поводу и возвращать этот участок».

Добавим, что на 190-летие Данилевского в декабре 2012 года охрана лагеря не пропустила делегацию русских организаций Крыма к могиле, которые собирались почтить память мыслителя и возложить венки. Спустя год стало известно, что территория лагеря переходит под коттеджную застройку.