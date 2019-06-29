29.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Коррупция, Криминал, Молдова, Россия
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Имя Плахотнюка всплыло на судебном процессе в Москве

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме.

Об этом сообщает издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как стало ясно из зачитанных в суде материалов,  суть «молдавской схемы» заключалась в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках.

В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.

Как следовало из зачитанных в Тверском суде материалов, Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии Демократической партии олигархом Владом Плахотнюком и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения). Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.

Ранее следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение в контрабанде наркотиков находящемуся в бегах молдавскому олигарху Владу  Плахотнюку.

По данным следствия он входил в руководство транснационального преступного сообщества, которое организовало канал контрабандных поставок особо крупных партий наркотического средства гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории Российской Федерации.

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