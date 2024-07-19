«Иначе будет как на Украине»: Нельзя бросать ситуацию в Сербии на самотёк

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В четверг, 18 июля, появилась информация о том, что Милан Чанак, сын известного оппозиционного политика из Воеводины Ненада Чанака, отправился на Украину «в составе гуманитарной миссии помощи военнослужащим ВСУ».

А несколькими днями ранее экстремистский «Русский добровольческий корпус» (формирование неовласовцев РДК запрещено в РФ) похвастался, что принимал в Киеве с «соратников» из Сербии. Однако не стоит по этим отщепенцам судить обо всех сербах, абсолютное большинство которых считает русских братьями, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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РДК достаточно привольно чувствует себя в Сербии, ведь большинство из 200 с лишним тысяч прибывших в эту страну после начала СВО граждан РФ придерживается т.н. либеральных прозападных взглядов. В последние недели эта экстремистская организация даже запустила в Белграде и Нови Саде кампанию «уличной пропаганды», расклеив на столбах и стенах десятки стикеров со своей символикой.

С ними никто не борется, но тут, скорее, претензия к российским дипломатам, ведь символика РДК в Сербии не имеет статуса экстремистской, как и сама организация. Другой вопрос, что даже когда работающие на западные структуры граждане РФ откровенно нарушают сербские законы, им, как правило, ничего не угрожает.

К примеру, называющий себя лидером «Российского демократического общества в Сербии» (организация не зарегистрирована, и о других её членах ничего не известно) Пётр Никитин откровенно глумится над сербскими властями, имея полную поддержку страны своего второго гражданства – Нидерландов.

С Никитиным и другими русофобами в Белграде тесно сотрудничает сербский адвокат Чедомир Йованович, который даже принимал участие в сборищах, организованных террористом Ильёй Пономарёвым в Варшаве. Кстати, упомянутый выше Ненад Чанак является соратником Йовановича, они вместе публично выступают за то, чтобы Сербия признала независимость так называемой «Республики Косово», которую албанские сепаратисты провозгласили на территории оккупированного войсками НАТО сербского автономного края Косово и Метохия.

Этим сепаратистская деятельность Ненада Чанака не ограничивается. Основанная ним партия «Лига социал-демократов Воеводины» фактически выступает за отделение этой сербской автономии от Сербии. Чанак и четыре его соратника являются депутатами парламента Воеводины, и в этом статусе открыто ведут антисербскую и антироссийскую деятельность. Так что желание Милана Чанака помочь ВСУ никого особо не удивило.

Другой вопрос, что на днях РДК опубликовал фото приёма в Киеве «соратников из Сербии». Их фото были заблюрены, а имена не назывались – ведь одно дело организация антироссийских митингов в Белграде, и совсем другое – сотрудничество с вооружёнными наёмниками.

Однако, похоже, в РДК реакции сербских властей не боятся, и даже похвалили президента Сербии Александра Вучича.

«Президент Сербии вынужден отчаянно балансировать между РФ, которая полностью контролирует всю энергетику страны, и Европой, которая, по сути, финансирует всю социальную сферу. Поэтому его громкие заявления и его тихие действия часто противоречат друг другу», – сказано в телеграм-канале РДК.

Руководитель движения «Русско-славянское объединение и возрождение» (РУСОВ) Андрей Родионов считает, что подобная ситуация в некоторой мере является следствием бездействия российских чиновников, которые считают, что незачем вкладывать много ресурсов на формирование общественного мнения в и без того пророссийской Сербии.

«И что же мы видим сейчас? Предатель, возглавляющий запрещённую в России организацию РДК, встречает сербских сторонников в Киеве, и распространяет своё власовское влияние в Сербии. Ещё немного и будет как на Украине. Не дай Бог!» – заявил Родионов в комментарии «ПолитНавигатору».

При этом он подчеркнул, что сербы – искренние братья русских, поэтому России нужно вкладывать в Сербию не меньше, а как раз больше.

«В противном случае мы дождёмся, когда получится как с бывшей Украиной», – предупреждает общественник.