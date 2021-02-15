«Иначе будет поздно». Российский дипломат призвал Москву и Брюссель к сближению

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация и Европейский союз, несмотря на разногласия, должны возобновить стратегическое сотрудничество.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

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По его словам, в последние годы динамика развития отношений между Россией и ЕС была утеряна.

«Сейчас мы наблюдаем быстрый откат и потерю многих позиций. Происходит это не потому, что кто-то кого-то любит или не любит, а в силу утраты сторонами стратегического видения будущего двусторонних отношений в условиях быстро меняющегося мира. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме в Давосе, говорил о том, что Россия есть часть Европы, а в культурном смысле, по сути, одна цивилизация. Этот базовый тезис, а не надуманные эмоции, и должен лежать в основе российской политики в отношениях с Европой», – считает автор.

«При всех известных разногласиях между Россией и Европейским союзом диалог – это единственный путь, который может позволить преодолеть недопонимания и нащупать возможности для движения вперед», – отмечает дипломат.

При этом он признает, что слишком далеко «зашли противоречия и недопонимания между сторонами».

Экс-министр полагает, что, помимо вопросов, которые стоят в повестке дня сторон, необходимо главное внимание уделить выработке стратегического видения будущего отношений между Россией и ЕС, сфер взаимных интересов.

«Например, нельзя откладывать серьезный разговор о совместимости энергетических стратегий, о последствиях внедрения в Европе «зеленой энергетики» для экономического сотрудничества с Россией. Иначе будет поздно. И вместо еще одной сферы для взаимовыгодного сотрудничества мы получим новую неразрешимую проблему», – подчеркивает дипломат.

«Данилевский в работе «Россия и Европа», признавая заслуги Петра I, в укор ему ставил то, что он «захотел во что бы то стало сделать Россию Европой». Никто сегодня не ставит таким образом вопрос. Россия была, есть и будет самостоятельным игроком на международной арене с национальными интересами и приоритетами. Но реализовать их в полной мере можно только при условии активной внешней политики. И одним из приоритетов являются отношения с Европой», – резюмирует Иванов.