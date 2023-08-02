«Иначе были бы Украиной»: молдавские эксперты вспоминают СССР

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Сегодня годовщина создания Молдавской Советской Социалистической Республики. 2 августа 1940 года, при «кровавом сталинском режиме», спустя чуть больше месяца после воссоединения Бессарабии с Советским Союзом, в составе СССР была образована 16-я (на тот момент) союзная республика именно в тех границах, в которых сегодня весь мир признаёт Республику Молдова.

Сегодня, однако, в Молдове, как и во всех странах-лимитрофах, правящий режим мажет советский период в своей истории чёрной краской. Так, на центральной площади Кишинёва установлен так называемый «музей советских депортаций» в виде двух товарных вагонов.

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По просьбе «ПолитНавигатора» это историческое событие оценивают эксперты из Молдовы и Приднестровья.

Андрей Сафонов, кандидат исторических наук, депутат последнего состава Верховного Совета МССР, ныне приднестровский парламентарий и публицист, отмечает:

«В июне 1940 года Советский Союз вернул своё. В данном случае, речь идёт о Бессарабии, как междуречье Прута и Днестра – территории, жившей стабильно и безопасно с 1812 по 1917 годы». Румыны, по его словам, были оккупантами дважды: в первый раз – с 1918 по 1940 годы, второй – с 1941 по 1944 годы, когда они захватили также Левобережья Днестра в союзе с Третьим Рейхом.

Эксперт убеждён, что с точки зрения Конституции и законов СССР всё было легитимно.

«Другой вопрос, что сама концепция национально-государственного строительства на основе союзных республик с правом их выхода из состава Союза, была изначально порочна. И за это несёт ответственность космополитичная группа во главе большевистской партии во главе с Троцким, Зиновьевым, Каменевым и прочими, которых поддержал Ленин», – считает Сафонов.

По его словам, в Молдавия составе Советского Союза нашла своё достойное место, став не только аграрной, но и промышленной республикой.

«Нужно быть кончеными дебилами, чтобы утверждать, будто тот период был плохим, а нынешний, когда почти половина населения Молдовы уезжают в Европу мыть зады тамошним пенсионерам – это «свобода» и «демократия». Просто националисты так прикрывают крах своего проекта. Точнее, даже не своего, а своих западных и бухарестских хозяев», – подчеркнул Сафонов.

С ним согласен политолог и религиовед Виктор Жосу, бывший в 90-х годах депутатом парламента Молдовы:

«Если совсем кратко, в одной фразе – в советский период Молдавия развивалась, в постсоветский – деградирует».

При этом он полагает, что в Молдавии, как и во всём Советском Союзе, злую шутку сыграл государственный атеизм.

«Я разделяю точку зрения тех, кто считает, что советскую империю погубило в первую очередь отсутствие веры. Отсюда пошло и предательство вождей, и заигрывание с Западом, которое быстро переросло в заискивание, и бездумные попытки во всем копировать западную модель капитализма», – говорит Жосу.

Историк, писатель и общественный деятель, председатель Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин полагает, что в той исторической ситуации создание союзной республики было оправдано.

«Не создали бы МССР – эта территория стала бы частью Украинской ССР, лишенной тех хозяйственно-экономический проектов, благодаря которым мы и стали называться цветущей Молдавией и наравне с Прибалтикой стали «витриной Советского Союза», – убежден Костыркин.

Вместе с тем, по его словам, границы национальный республик и стали трагическим фактором распада Союза на национальные квартиры, и миллионы русских, оказавшись вне «Большой России», превратились в изгоев и людей второго сорта.