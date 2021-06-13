«Иначе ему конец»: Жириновский уверяет, что Байден едет на поклон к Путину

13.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Россия стала мировым лидером, к которому вынужден идти на поклон даже президент США Джо Байден, желающий спокойно досидеть до конца своего срока.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент США Байден торопится заручиться поддержкой Владимира Путина, иначе ему конец. Он хочет спокойно доработать свой срок и пойти на второй, но без нормальных отношений с Россией у него это не получится. Поэтому мы сегодня господствуем, мы центр Земли, у нас сверхмощное оружие, у нас самые больше запасы ресурсов.

Экономика у нас лучше, а какая вам экономика не нравится? В магазинах всего полно. Зарплату нужно повысить и пенсии, мы за это боремся. Почему же полыхает вся Америка, Франция, везде восстания, гражданская война, это у них происходит, а не у нас», – сказал Жириновский.