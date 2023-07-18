«Иначе истечем кровью»: в ВСУ требуют от Зеленского уделить внимание российским «Ланцетам»

Украина катастрофически отстает от России в производстве беспилотных летательных аппаратов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет ВСУшник и волонтер Юрий Касьянов, занимающийся поставками беспилотников в украинскую армию.

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Он задается вопросом, почему Украине не хватает ударных дронов вроде российского «Ланцета».

«Реальная история. Год назад одна крутая добровольческая группа БПЛА влилась в очень крутую и секретную силовую структуру. Влилась со своими автомобилями, беспилотниками, со своим оружием. Круто, правда?..

За год группа поразила десятки важных целей в глубине территории противника. Приблизительно на полмиллиарда долларов. Сами добывали деньги, сами делали беспилотники, сами покупали автомобили, топливо, спутниковые снимки… Крутая секретная организация не дала практически ничего.

В конце концов, в ответ на законный вопрос – «а вы не окуели, паны-командиры?» – подразделение сократили, разработку и производство ударных БПЛА разрушили, людей разогнали или перекупили», – рассказывает Касьянов.