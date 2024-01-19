Иначе «хаос и потрясения» – беглый иноагент Касьянов неожиданно посоветовал россиянам держаться за Путина

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 20:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В случае ухода с должности президента России Владимира Путина либералы «знают, что делать», но Россию ждут хаос и потрясения.

Об этом в эфире видеоблога «Живой гвоздь» заявил бежавший из России экс премьер-министр страны, иноагент Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае ухода с должности президента России Владимира Путина либералы «знают, что делать», но...

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По мнению Касьянова, сменщик Путина будет стремиться закончить спецоперацию на Украине и наладить отношения с Западом.

«В будущем никаких сомнений о том, что мы знаем, что делать, никаких сомнений на этот счет не должно быть. Мы все общаемся – экономисты и политики, и люди, которые разбираются в социальной жизни, социальной сфере – мы все общаемся и прекрасно понимаем, что надо делать.

В первую очередь это, конечно, будет касаться того переходного периода, который, безусловно, будет. Жесткий период, плохой период, с какими-то элементами хаоса, возможно, но этого теперь уже не избежать, поскольку мы видим, что Путин решил жить до конца в кресле президентском.

Если что-то случается с ним, то будет какая-то трансформация, это все равно не конец этой конструкции, которую он создал. Тем не менее, это будут изменения. Любой другой человек на месте Путина будет стремиться улучшить ситуацию. Будет стремиться прекратить войну, стремиться каким-то образом налаживать отношения с Западом», – трепался Касьянов.

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