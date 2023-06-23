«Иначе Крым не обезопасить» – в Израиле ждут, когда ВС РФ освободят Измаил

Для обеспечения полной безопасности Крыма российская армия должна освободить Одесскую область и вытеснить ВСУ с побережья Чёрного моря.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый опасный и критический участок для России – это Крым. Обеспечить безопасность Крыма без перешейка невозможно, и на это направлены силы российской армии. Именно сухопутная граница Крыма с Россией является минимальным успехом, который был необходим российской армии и России для обеспечения безопасности Крыма.

Но это не оптимальное решение. Потому что всегда будет существовать угроза прорыва этого участка и выхода к Азовскому морю. И попытки отрезать Крым от сухопутного моста с Россией. Крым, не имеющий сухопутного моста с Россией, обречён, защитить его невозможно», – сказал Кедми.