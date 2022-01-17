«Иначе ляжем под Россию»: Кедми рассказал, как Назарбаев пугал США

Казахстан пытался выйти из-под влияния России и получить покровительство США, что вылилось в многочисленные проблемы как для Астаны, так и для Москвы.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственную стратегию Казахстана я услышал своими ушами от Назарбаева в 1994 году. Он говорил с нами, израильтянами, совершенно в другом ключе. И то, что он сказал, он хотел, чтобы мы передали американцам. Он тогда сказал: «Казахстан – страна, которая находится между двумя гигантами – Китай и Россия. Если у нас будет выбор, под кого лечь, мы ляжем под Россию. У нас есть только один шанс стать независимым государством – поддержка США. Если США нас будут поддерживать, тогда мы выдержим как независимое государство», – вспомнил Кедми.

«В чём смысл? Основная политическая цель Казахстана, и тогда и сегодня, – ориентация на США, как единственная гарантия независимого Казахстана. Не то, что между Китаем и Россией, а США. И вот это основная проблема и Казахстана, и России», – сказал он.

Также Кедми подчеркнул, что если Казахстан продолжит эту политику, которую проводил до сих пор, то это неминуемо выльется в многочисленные проблемы.

«Как они пытались, исходя из чисто восточной дипломатии, это всё прикрывать, и какой камуфляж они клали – это всё другое, дело бутафории. До сегодняшнего дня, до попытки переворота, основная политика Казахстана, и которую проводил Назарбаев – это покровительство США. И это положение и является причиной всего, что происходит и произойдёт в Казахстане. И если эта политика будет продолжаться, то ещё очень много проблем будет там», – резюмировал Кедми.