«Иначе людей не останется» – Британия загоняет Украину в глухую оборону

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Даже британские эксперты видят, что готовность Украины к новому масштабному наступлению в несколько раз ниже, чем год назад.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши коллеги из Великобритании увидели наш потенциал, военные и людские способности. Увидели, с чем у нас проблемы – снарядами, техникой, авиацией, людьми. С поддержкой в обществе. Как ни крути, надо отметить, что поддержка в обществе падает. И вот, они приходят к выводу, что украинцам лучше остановиться, поберечь свои силы, и не бежать вперёд, чтобы отчитаться, что мы начали новое контрнаступление. Какими силами, какими ресурсами? Сейчас вероятность успешного контрнаступления намного, в разы ниже, чем в 2023 году. Тогда мы были не то что сильно готовы, но у нас и танки появились, и подразделения были сформированы», – ностальгировал Ступак.

Он подчеркнул, что в такой ситуации ВСУ лучше окопаться в глухой обороне.

«Сейчас такого нет. Потому британцы говорят: «Ребята, давайте вы лучше в оборону, стачивайте россиян. И пожалуйста, про политические мотивы, что надо что-то освободить чтобы потом отрапортовать – у вас может просто случиться такая ситуация, что просто не останется людей. Вообще», – добавил украинец.