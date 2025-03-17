«Иначе мы просто исчезнем»: Луценко советует закончить войну на истощение  

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Чтобы ВСУ получили шанс сдержат продвижение армии России, Киеву необходимо срочно договориться о перемирии.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, в текущих условиях насколько вероятна победа над Россией.

«Если враг будет действовать так же и дальше, то есть задействовать свои огромные ресурсы в этой войне на истощение, то мы будем проигрывать войну», – ответил Луценко.

Он подчеркнул, что украинской армии придётся и дальше пятиться назад, отдавая всё больше территорий.