«Иначе мы просто исчезнем»: Луценко советует закончить войну на истощение
Чтобы ВСУ получили шанс сдержат продвижение армии России, Киеву необходимо срочно договориться о перемирии.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, в текущих условиях насколько вероятна победа над Россией.
«Если враг будет действовать так же и дальше, то есть задействовать свои огромные ресурсы в этой войне на истощение, то мы будем проигрывать войну», – ответил Луценко.
Он подчеркнул, что украинской армии придётся и дальше пятиться назад, отдавая всё больше территорий.
«Это не будет какой-то одномоментный обвал, это будет такое отползание, которое мы видим 3-4 месяца, когда темпы потери наших территорий стали максимальными. Мы будем постепенно уменьшаться как государство, уменьшаться как народ, исчезать, и вселять надежду, радость в сердца наших врагов. Вот что будет», – добавил националист.
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