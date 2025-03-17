«Иначе мы просто исчезнем»: Луценко советует закончить войну на истощение  

Вадим Москаленко.  
17.03.2025 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Чтобы ВСУ получили шанс сдержат продвижение армии России, Киеву необходимо срочно договориться о перемирии. 

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы ВСУ получили шанс сдержат продвижение армии России, Киеву необходимо срочно договориться о перемирии. ...

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Ведущий поинтересовался, в текущих условиях насколько вероятна победа над Россией.

«Если враг будет действовать так же и дальше, то есть задействовать свои огромные ресурсы в этой войне на истощение, то мы будем проигрывать войну», – ответил Луценко.

Он подчеркнул, что украинской армии придётся и дальше пятиться назад, отдавая всё больше территорий.

«Это не будет какой-то одномоментный обвал, это будет такое отползание, которое мы видим 3-4 месяца, когда темпы потери наших территорий стали максимальными. Мы будем постепенно уменьшаться как государство, уменьшаться как народ, исчезать, и вселять надежду, радость в сердца наших врагов. Вот что будет», – добавил националист.

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