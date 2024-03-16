«Иначе не победим» – Кривонос требует поразить тысячи объектов на территории РФ

Вадим Москаленко.  
16.03.2024 20:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Поскольку Украина не имеет сил для победы над Россией в открытом бою, бандеровцам стоит сосредоточиться на терактах внутри РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Курбанова live» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Украина не имеет сил для победы над Россией в открытом бою, бандеровцам стоит...

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Ведущая попросила прокомментировать, как переданные Украине ракеты «Атакмс» повлияют на ситуацию.

«Достаточно риторический вопрос. Количество объектов на российской территории, которые должны быть поражены, зашкаливает и исчисляется тысячами.

Но бить надо туда, где не ждут, и тогда, когда не ждут. То же самое касается применения БПЛА.

В первую очередь надо разрушать российскую критическую инфраструктуру. Это то, что позволяет России зарабатывать деньги для пополнения бюджета, и то, что позволяет снабжать российскую армию», – сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что прямые боевые столкновения неминуемо приведёт Украину только к поражению, а значит бандеровцам стоит сосредоточиться на терроризме.

«Чем меньше будут их возможности, тем быстрее мы победим в этой войне. Именно так, системное уничтожение объектов инфраструктуры в РФ может привести нас к быстрой победе.

Потому что простые боевые столкновения на переднем крае не в пользу Украины из-за меньших ресурсов, которые мы имеем, и нестабильности этих ресурсов.

А вот системно палить их заводы – это именно то, что нужно нам в первую очередь. На войне надо воевать не мускулами, а головой.
И наносить удары таким образом, чтобы небольшие но точные надрезы как скальпелем приводили здоровое тело Российской империи к бездеятельности. Чтобы это была просто мясная туша, которую мы смогли бы просто подтолкнуть к пропасти, в какую они бы упали», – резюмировал генерал.

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