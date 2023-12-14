«Иначе не победить» – в Киеве насмотрелись Соловьёва и призвали возродить СМЕРШ
Для победы над заполонившими Украину «агентами Кремля» бандеровцы должны стимулировать шпиономанию и вернуться к советским практикам.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российская разведка работает может даже лучше нашей. И пятая колонна на Украине не побеждена, несмотря на успехи СБУ», – пожаловался Якубец.
«Но, к сожалению, у нас нет такой организации, как во Второй мировой войне – в Советской армии был СМЕРШ. С очень мощными и большими правами.
Такая организация нужна и нам. Потому что мы не победим пятую колонну до тех пор, пока будет так взвешенно, осторожно заниматься этими вопросами борьбы со шпионажем, русской разведкой и диверсантами внутри нашей страны», – добавил он.
Спасибо!
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