«Иначе не победить» – в Киеве насмотрелись Соловьёва и призвали возродить СМЕРШ

Для победы над заполонившими Украину «агентами Кремля» бандеровцы должны стимулировать шпиономанию и вернуться к советским практикам.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Российская разведка работает может даже лучше нашей. И пятая колонна на Украине не побеждена, несмотря на успехи СБУ», – пожаловался Якубец.

«Но, к сожалению, у нас нет такой организации, как во Второй мировой войне – в Советской армии был СМЕРШ. С очень мощными и большими правами.

Такая организация нужна и нам. Потому что мы не победим пятую колонну до тех пор, пока будет так взвешенно, осторожно заниматься этими вопросами борьбы со шпионажем, русской разведкой и диверсантами внутри нашей страны», – добавил он.