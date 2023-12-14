«Иначе не победить» – в Киеве насмотрелись Соловьёва и призвали возродить СМЕРШ

Вадим Москаленко.  
14.12.2023 21:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Для победы над заполонившими Украину «агентами Кремля» бандеровцы должны стимулировать шпиономанию и вернуться к советским практикам.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для победы над заполонившими Украину «агентами Кремля» бандеровцы должны стимулировать шпиономанию и вернуться к...

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«Российская разведка работает может даже лучше нашей. И пятая колонна на Украине не побеждена, несмотря на успехи СБУ», – пожаловался Якубец.

«Но, к сожалению, у нас нет такой организации, как во Второй мировой войне – в Советской армии был СМЕРШ. С очень мощными и большими правами.

Такая организация нужна и нам. Потому что мы не победим пятую колонну до тех пор, пока будет так взвешенно, осторожно заниматься этими вопросами борьбы со шпионажем, русской разведкой и диверсантами внутри нашей страны», – добавил он.

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