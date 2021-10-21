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21.10.2021 16:22 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Сербия, Хорватия
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Иначе не возьмем в ЕС! Загребские академики требуют от Белграда признать хорватский язык

Хорватская академия наук и искусств предложила своему правительству в качестве одного из условий присоединения...

Хорватская академия наук и искусств предложила своему правительству в качестве одного из условий присоединения Сербии к Европейскому союзу потребовать, чтобы официальный Белград «публично и недвусмысленно признал хорватский язык отдельным и независимым литературным языком и одним из официальных языков ЕС».

Об этом сообщает Hina, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее заявление было сделано Комитетом хорватского стандартного языка и было поддержано руководством Академии, после чего его передали премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу.

Актуальность своей инициативы его авторы объяснили тем, что «культурные и общественные органы Сербии, а также учреждения, финансируемые из ее бюджета, часто отрицают существование хорватского языка, его истории и присвоенного хорватского литературного наследия, что особенно касается хорватской литературы Дубровника, о которой они говорят, что писатели Дубровника якобы писали на сербском языке».

По словам национально озабоченных ученых апеллировать к ЕС они предлагают в связи с тем, что в образовательной программе сербских школ хорватский «ложно представлен как сербский язык, который только называют хорватским именем».

Сербский и хорватский языки имеют незначительные различия, которые касаются кириллического и латинского алфавитов, а также некоторых особенностей произношения, но, в принципе, если отбросить политизацию этого вопроса, сербы, хорваты, бошняки и черногорцы говорят на одном языке.

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