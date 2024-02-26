«Иначе не выжить»: СВО приучила крымских отельеров «не сидеть на месте»

Двухлетнее ожидание туристического рынка, что ситуация вернется на круги своя и в Крым вновь поедут, себя не оправдала. Третий пустой сезон многие не переживут, поэтому владельцы и администраторы отелей отправляются на выставки, участвуют в автопробегах, пытаются всячески заявить о себе, чтобы получить своего туриста.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в Крыму Анатолий Тарасенко.

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«Если в прошлом и позапрошлом году настроения были из разряда «будь что будет», то сейчас уже люди понимают, что у соседа туристы есть, а у меня уже два года нет. А еще один сосед, если в этом году не откроется, то ему нужно выставлять объект на продажу. Или реконструировать, или трубы размораживать, как у некоторых. У всех ситуация разная. Есть такие, которые хотят и предпринимают попытки выжить. И таких сейчас становится всё больше, которые не просто думают позитивно, а начинают работать над загрузкой», – отметил он.

В качестве примера эксперт привел два рядом стоящие отеля в Гурзуфе. Один работает круглогодично, собирая в межсезонье загрузку, позволяющую продержаться до лета. Буквально через забор отель, где управляющий ждёт с моря погоды.

«А тут люди ездят на выставки, заявляют о себе, предлагают разные акции. То есть у них загрузка даже в межсезонье неплохая, хотя отель «2 звезды». И это хорошие 2 звезды. Понятно, что наши топовые отели выстраивают свою политику, объявляют акции не только для крымчан, но и для всех жителей российского юга. С загрузкой у ребят всё хорошо. Проводят у себя выставки, корпоративные мероприятия, конкурсы. По их примеру очень правильно и здорово начали идти более скромные, семейные, частные отельчики. Я наблюдаю именно активизацию усилий предпринимателей, потому что формула «к нам скоро поедут» не работает, и необходимо предпринимать какие-то действия», – указал Тарасенко.

Отели средней ценовой категории участвуют в тендерах по госконтрактам на прием и размещение льготников. Цена на путевки бюджетников низкая, но это не дает возможность загрузить объект и поддерживать его в рабочем состоянии. А свободные номера выставлять в открытую продажу уже по более высокой стоимости.

«Есть ряд санаториев в Алуште, Керчи, где только так и выживают – госконтрактами на приём тех или иных социальных групп. Маржинальность там абсолютно небольшая, но объект работает, сотрудники задействованы, маховик запущен, как мартеновская печь, а иначе не получится. На Западном побережье, конечно, всё проблематичнее, но общаюсь с отелями, они сейчас готовы принимать командировочных. Мне очень понравилась работа по позиционированию в Евпатории. Туристский информационный центр создал отличный видеоролик, который завирусился в сети, и Евпатория предстала в виде такого туристического объекта, который интересен для посещения не только с точки зрения песчаных пляжей. Это интересно для туриста, и всё транслируется в экскурсионной направленности, даже если сейчас там трудности какие-то с пляжами. Кто выстроил свою работу, могут пережить это время стабильно. Не говорю, что здорово или хорошо, но стабильно, когда в мире сейчас происходят такие процессы», – убежден представитель ОСИГ.

Параллельно идет развитие новых видов и направлений, таких как кэмпинги и глемпинги. Благодаря государственной поддержке, объекты открылись в горах Бахчисарайского района, на побережье Азовского моря в Ленинском районе.

«Моя компания сейчас переключилась на поездки по Крыму для школьников, делаем туры для крымчан. Раньше мы возили тех, кто к нам прилетал на самолетах, но пока самолетов нет – развиваем другие направления.

Государство дает поддержку на рекламу, на брендирование, на создание сайтов. Нужно просто рассчитать свою финансовую модель. У тех, кто на месте не сидит, что-то да получится. Сейчас стали возить группы детей из новых регионов, возможно скоро льготников оттуда повезут к нам на оздоровление», – предположил Тарасенко.