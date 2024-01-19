«Иначе не выживете» – в Москве советуют прибалтам срочно менять правительство

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По мере поражения Украины интерес Запада к Прибалтике и Польше будет падать, и в конце концов они будут отданы России.

Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поляки и Прибалты понимают, что катастрофа Украины будет означать для них всех резкое падение интереса американцев и Запада в целом к ним. Потому что рано или поздно США понадобится заключать с Россией мир. А условия этого мира известны – надо уводить инфраструктуру НАТО из Восточной Европы. И при том, что да, они останутся членами НАТО и ЕС… Если у Польши ещё прочные позиции, Прибалтика – это просто трое нищих, которые могут выжить только за счёт восстановления экономических связей с Россией. Потому что сейчас они живут за счёт противостояния Запада и России, именно поэтому на их территории строятся базы, размещаются войска, аэродромы, деньги вкладываются. Небольшие, но им достаточно», – сказал Ищенко.

По его мнению, прибалтам стоит как можно быстрей поменять правительство.

«А если этот военно-стратегический интерес будет утрачен, то всё – остаётся только военно-экономическое сотрудничество с Россией. А в таких случаях оно быстро перерастает в политическую зависимость. А нынешнее нацистское правительство не приемлемо для России в качестве партнёра. Соответственно, хочешь жить – меняй правительство», – добавил политолог.