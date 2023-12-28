«Иначе не захотят вернуться» – в Киеве предложили ввести налог на миграцию
Украина является слишком слабым государством, чтобы вернуть бежавших за границу уклонистов. А значит бандеровцы должны брать хитростью.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог и русофоб Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Несмотря на угрозы недальновидных политиков, украинское государство не способно обеспечить насильный возврат своих граждан из-за рубежа.
«Зачем Умеров делал заявление по поводу возврата этих людей [бежавших за границу уклонистов]? Никто их не вернёт, потому что у Украины нет инструментов возврата этих людей. И самое главное – зачем их возвращать, если они не хотят возвращаться? Зачем их тащить? Все, ко хотят, они возвращаются», – сказал политолог.
По его мнению, Киев должен собирать с таких уклонистов «налог на миграцию».
«И вместо того, чтобы дебильно заставлять, триггерить наших соотечественников за границей, я бы сказал так: «Ребята, мы понимаем, что вы не хотите возвращаться. Давайте вместо этого платите каждый месяц по сто евро, и после войны возвращайтесь, государство не будет к вам иметь никаких претензий».
Представьте себе, даже если миллион человек, которые там устроились, будут платить такой, по сути, налог на миграцию. И в голове люди будут думать, что вдруг после войны вернутся, не будут распродавать имущество и обрывать концы.
Потому что когда Умеров заявляет, что будем наказывать, будем преследовать, и так далее, то он подталкивает людей, чтобы распродать здесь собственность и попрощаться с этой страной окончательно. А если мы начнём собирать по сто евро с тех, кто работает, только за то, что люди будут иметь шанс после войны спокойно вернуться. Начнут платить, и в год мы получим миллиард двести миллионов евро», – рассуждал он.
«А теперь представьте, на эти деньги построить в Польше пороховой завод. Так люди будут понимать, зачем они это делают, и дадут. И не будут триггерить из-за страшных последствий, которых не будет, потому что государство импотентное в этих возможностях», – подытожил Романенко.
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