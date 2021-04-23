«Иначе нельзя». Генерал СБУ оправдывает беспредел карателей в Донбассе

23.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские силовики пользуются «недипломатичными» методами и часто нарушают права человека, когда ведут зачистки в населенных пунктах Донбасса, подконтрольных Киеву.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ягуна, СБУ также часто засылает в ЛДНР свои группы, состоящие из местного населения.

«Понятно, что в первую очередь используются те боевики, которые из местного населения, имеют родственников, могут где-то спрятаться, прикрыться. Это устоявшаяся практика, мы кстати также ее используем, только на той стороне. Все об этом знают, все это понимают, потому методы приблизительно те же самые.

Если нормально поставлена работа не только Службы безопасности, а и в первую очередь на земле (это Министерство внутренних дел, это участковые), то они, имея своих людей среди местного населения, узнают информацию, что там появился кто-то. Вот не было его пару лет, он появился, где-то какие-то деньги появились неожиданно – никто с заработков не возвращался, работы нет, а тут деньги какие-то в доме – и все, от этого начинают отталкиваться, понемного-понемногу начинают проверять.

Если есть моменты, когда они опасны и могут быть реализованы уже, потому что есть информация, что группа прошла, мы ее не нашли или она прорвалась и нужно срочно реализовывать, то тут никто не будет забавляться в шпионские игры, а просто идет группа и зачищает эту территорию и проверяет. Может, это не очень дипломатически и с нарушением прав человека, но в зоне проведения боевых действий иначе нельзя», – заявил Ягун.