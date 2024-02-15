«Иначе никакого перемирия» – в Киеве требуют введения миротворцев
Прекратить войну на Украине якобы может помочь только миротворческое вмешательство третьей стороны.
Об этом в интервью журналисту-пропагандисту Александру Шелесту заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если когда начнутся переговоры, и тема прекращения боевых действий будет главной, а реально только про это и можно разговаривать в перспективе, на это может понадобиться немало времени и усилий, как согласовать режим прекращения огня.
Причём это должно касаться не только прекращения наземных боевых действий, как было в «Минске», но и взаимных воздушных атак и атак на море.
Договориться здесь можно, хотя будет очень непросто. И уже начинают забрасывать тему, что для более надёжной договорённости надо, чтобы на линии боестолкновения был миротворческий контингент», – сказал Фесенко.
Он подчеркнул, что без вмешательства миротворцев любое перемирие разделит судьбу Минских соглашений – т.е. будет сорвано Киевом.
«Потому что одна из проблем, почему не соблюдался первый пункт Минских соглашений – заключалась в том, что ОБСЕ не справилось с функцией контроля за прекращением огня, а обе стороны периодически, по разным причинам, нарушали, стреляли друг в друга.
И такой риск останется. Когда с обеих сторон сидят военные, озлобленные. Это надо контролировать», – подытожил политолог.
Спасибо!
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