Прекратить войну на Украине якобы может помочь только миротворческое вмешательство третьей стороны.

Об этом в интервью журналисту-пропагандисту Александру Шелесту заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если когда начнутся переговоры, и тема прекращения боевых действий будет главной, а реально только про это и можно разговаривать в перспективе, на это может понадобиться немало времени и усилий, как согласовать режим прекращения огня.

Причём это должно касаться не только прекращения наземных боевых действий, как было в «Минске», но и взаимных воздушных атак и атак на море.

Договориться здесь можно, хотя будет очень непросто. И уже начинают забрасывать тему, что для более надёжной договорённости надо, чтобы на линии боестолкновения был миротворческий контингент», – сказал Фесенко.