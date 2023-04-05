«Иначе они разберутся с нами» – в Киеве призывают покончить с теми, кто не воюет против России

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Несмотря на усилия киевской пропаганды, многие украинцы не стали ненавидеть Россию, и киевский режим должен разобраться с ними самым решительным образом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Следкомом в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрю, как «Слуга народа» Корниенко говорит, что не время с ОПЗЖ как-то жёстко поступать. И они встречаются, собираются, улыбающиеся лица. Как будто ничего не изменилось. И куда ни ткни, находится 250 отмазок – почему ничего не нужно менять. Потому что будут какие-то последствия, чего-то не поймёт Европа. Война, десятки тысяч человек погибло, половина экономики разрушена. Нет, ребята, никакого понимания, никакой любви, что мы должны понять и простить. Нет, не понять, ни забыть, ни простить», – истерил Романенко.

Он заверил, что в украинском обществе – очень много «коллаборационистов», не желающих ненавидеть Россию.

«Не нужно заблуждаться и думать, что русские пришли, оккупировали территории, и там их все сплошь и рядом ненавидят. Нет, я знаю по ряду регионов. Вижу, как в Черниговской области встречали русских, и что происходило на юге. Это существенная разница», – добавил Романенко.

Политолог подчеркнул, что люди, не ставшие воевать с Россией, представляют большую опасность для украинского государства.

«И если мы со всей этой «красотой» не разберёмся, то эта «красота» потом разберётся с Украиной и со всеми нами», – призвал он.