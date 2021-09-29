«Иначе останутся одни озабоченности». Балканист призвал РФ пересмотреть арсенал средств на Балканах

29.09.2021 10:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов

На фоне обострения ситуации вокруг Косово, власти которого запретили въезд на территории края автомобилей с сербскими номерами, назрела необходимость пересмотра политики РФ на балканском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист. Ру» Олег Бондаренко.

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Он обращает внимание, что США и Европа существенно снизили свою активность на Балканах за последнее время, а их место спешит занять Анкара, президент которой недавно говорил про «особую историческую ответственность Турции за Балканы».

По словам эксперта, в этой ситуации Россия по-прежнему выражает озабоченности и призывает всех к диалогу.

«По сути, кроме подобных призывов вместе с призывом соблюдать давно мертвую резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, в которой Косово называется частью несуществующей уже более 15 лет страны – Югославии, Москва так и не смогла сформулировать ничего принципиально нового для Балканского полуострова и самой дружественной страны в Европе – Сербии. Балканы даже не упоминаются в концепции стратегии внешней политики РФ, а свой ограниченный воинский контингент миротворцев РФ тихо вывела еще в 2003 году», – пишет Бондаренко.

Он считает, что в случае еще более серьезного обострения помимо морально-политической поддержки Сербии России останутся лишь апелляции к международному праву и теоретические возможности поставить некоторое количество вооружений.

«Остальных опций нет. Потому данный конфликт с высокой долей вероятности будет урегулирован Европой – новая война на Балканах уж точно никому не нужна. Никого, кроме Брюсселя и Вашингтона, на данный момент Приштина не послушает, а сербский президент имеет хорошие отношения не только с Москвой и Пекином, но и с Брюсселем. Потому вряд ли будет стремиться пойти по пути Слободана Милошевича», – убежден политолог.

Автор также высказывает мнение, что нынешнее обострение стало прямым следствием неурегулирования статуса Косово, добавляя, что еще несколько лет назад «Вучич был готов к разграничению территорий на севере бывшей автономии с целью возвращения под фактический контроль севера Косово».

«Но тогда эту идею категорически отвергла Меркель, ссылаясь на неизменность административных границ в Европе. Теперь ее больше нет, так что концепция снова может стать актуальной. Москве же стоит пересмотреть арсенал своих средств на Балканах и пополнить его принципиально новыми возможностями, как только откроется для этого окно возможностей. Иначе ничего, кроме выражения озабоченностей, более не останется», – резюмирует Бондаренко.