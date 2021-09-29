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29.09.2021 10:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Россия, Сербия
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«Иначе останутся одни озабоченности». Балканист призвал РФ пересмотреть арсенал средств на Балканах

На фоне обострения ситуации вокруг Косово, власти которого запретили въезд на территории края автомобилей...

На фоне обострения ситуации вокруг Косово, власти которого запретили въезд на территории края автомобилей с сербскими номерами, назрела необходимость пересмотра политики РФ на балканском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист. Ру» Олег Бондаренко.

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Он обращает внимание, что США и Европа существенно снизили свою активность на Балканах за последнее время, а их место спешит занять Анкара, президент которой недавно говорил про «особую историческую ответственность Турции за Балканы».

По словам эксперта, в этой ситуации Россия по-прежнему выражает озабоченности и призывает всех к диалогу.

«По сути, кроме подобных призывов вместе с призывом соблюдать давно мертвую резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, в которой Косово называется частью несуществующей уже более 15 лет страны – Югославии, Москва так и не смогла сформулировать ничего принципиально нового для Балканского полуострова и самой дружественной страны в Европе – Сербии. Балканы даже не упоминаются в концепции стратегии внешней политики РФ, а свой ограниченный воинский контингент миротворцев РФ тихо вывела еще в 2003 году», – пишет Бондаренко.

Он считает, что в случае еще более серьезного обострения помимо морально-политической поддержки Сербии России останутся лишь апелляции к международному праву и теоретические возможности поставить некоторое количество вооружений.

«Остальных опций нет. Потому данный конфликт с высокой долей вероятности будет урегулирован Европой – новая война на Балканах уж точно никому не нужна. Никого, кроме Брюсселя и Вашингтона, на данный момент Приштина не послушает, а сербский президент имеет хорошие отношения не только с Москвой и Пекином, но и с Брюсселем. Потому вряд ли будет стремиться пойти по пути Слободана Милошевича», – убежден политолог.

Автор также высказывает мнение, что нынешнее обострение стало прямым следствием неурегулирования статуса Косово, добавляя, что еще несколько лет назад «Вучич был готов к разграничению территорий на севере бывшей автономии с целью возвращения под фактический контроль севера Косово».

«Но тогда эту идею категорически отвергла Меркель, ссылаясь на неизменность административных границ в Европе. Теперь ее больше нет, так что концепция снова может стать актуальной. Москве же стоит пересмотреть арсенал своих средств на Балканах и пополнить его принципиально новыми возможностями, как только откроется для этого окно возможностей. Иначе ничего, кроме выражения озабоченностей, более не останется», – резюмирует Бондаренко.

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