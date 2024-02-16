«Иначе потеряем территории!» – в Москве требуют авиасообщение в каждую деревню

России необходимо срочно возрождать малое гражданское авиасообщение в труднодоступных регионах – иначе в будущем придётся отказываться от территорий.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил председатель Комиссии по авиации Общественного совета Роснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Возрождение авиации – это вопрос геополитический для нашей страны, меньше не скажешь, настолько он серьёзный. Почему нам нужна авиация: плюс к расстояниям, у нас 60% территории нашей страны не имеет ни автомобильных, ни железных дорог.

И для того, чтобы удержать территорию, а она может удерживаться только населёнными пунктами и людьми, надо дать возможность каждой деревне иметь регулярную воздушную связь с областным или районным центром. Иначе нам надо отказываться от территорий.

Я напомню, как закрыли тысячу аэропортов, и миллион человек отхлынуло оттуда, где сейчас людская пустыня. И где хранятся главное наше будущее – газ, нефть, золото, металлы. Месторождения именно в этих районах. А работать там некому», – пожаловался пилот.