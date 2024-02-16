«Иначе потеряем территории!» – в Москве требуют авиасообщение в каждую деревню
России необходимо срочно возрождать малое гражданское авиасообщение в труднодоступных регионах – иначе в будущем придётся отказываться от территорий.
Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил председатель Комиссии по авиации Общественного совета Роснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возрождение авиации – это вопрос геополитический для нашей страны, меньше не скажешь, настолько он серьёзный. Почему нам нужна авиация: плюс к расстояниям, у нас 60% территории нашей страны не имеет ни автомобильных, ни железных дорог.
И для того, чтобы удержать территорию, а она может удерживаться только населёнными пунктами и людьми, надо дать возможность каждой деревне иметь регулярную воздушную связь с областным или районным центром. Иначе нам надо отказываться от территорий.
Я напомню, как закрыли тысячу аэропортов, и миллион человек отхлынуло оттуда, где сейчас людская пустыня. И где хранятся главное наше будущее – газ, нефть, золото, металлы. Месторождения именно в этих районах. А работать там некому», – пожаловался пилот.
Представитель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов напомнил, что в Советском Союзе не гнушались подсматривать технологии у других государств – и поэтому у них эти технологии были.
«Это копирование, казалось бы. А ведь у нас ни один человек, руководящий инженер, не разобрал иностранный двигатель за эти годы, и не попытался его содрать. Все хотят делать своё. Десять лет – десять миллиардов скушали. Десять лет прошло – ещё скушали.
А дальше мы видим, что западные двигатели у того же «Аэрбаса» и «Боинга», они по десять тысяч часов без капитального ремонта, а наши – тысячу. А каждый капитальный ремонт – десять-пятнадцать миллионов долларов. Кто-то на это внимание обращает?» – подчеркнул он.
Спасибо!
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