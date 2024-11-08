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Украинские уклонисты должны сами идти проситься в армию, и тогда у них появится шанс не попасть в штурмовики, если найдутся свободные должности.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным «Чили», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, чего я не могу понять – это людей, которые подлежат мобилизации, у которой нет брони, такой человек на что-то себе там рассчитывает, потом оказывается в бусике, потом – в какой-то штурмовой бригаде, трёхсотится – и всем жалуется. Сочувствую таким людям, но как могло быть по-другому? Если люди знают, что они подлежат мобилизации, я бы им советовал уже заранее подыскивать себе местечко», – сказал бплашник.

Он подчеркнул, что каждый украинец якобы может выбрать себе должность в армии, которая ему больше понравится.

«Медийная сфера, дешифровка, и много чего ещё, где человек может принести пользу, заработать денег, а не попасть в бусик, а потом в штурмовики. Просто, есть такие случаи, когда поймали, на следующий день уже на Бахмут или Авдеевеку, на следующий день он уже трёхсотый», – валял дурака «Чили».