«Иначе совсем отключим»: в Раде хотят заставить население меньше включать свет

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 10:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина, Энергетика


Эффективных работ по восстановлению украинской энергосистемы не проводится, поэтому Верховной раде надо заставить население трать меньше электричества. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила экс-замминистра образования Украины, депутат Ирина Совсун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Три недели назад с этой трибуны выступал министр энергетики, он тогда сказал о том, что в том числе правительство работает над законопроектом о льготном налогообложении для ввоза энергетического оборудования. Прошло три недели со времени того выступления, энергосистеме крайне нужны как критическое оборудование для поврежденных электростанций, так и альтернативные источники питания. Но такого законопроекта, который бы реально решал проблемы в энергетике, с которыми мы уже сейчас сталкиваемся, в зал не выносятся», – сказала Совсун.

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Эффективных работ по восстановлению украинской энергосистемы не проводится, поэтому Верховной раде надо заставить население...

По ее словам, тотально не хватает коммуникаций и действий со стороны правительства по сокращению потребления электроэнергии.


«Мы все сознательные и умные политики понимаем, что сегодня генерации не хватает. И единственный способ сократить разрыв между генерацией и потреблением – это сократить потребление. Но для этого надо информировать население, объяснять, что они могут сделать, риѕһ-сообщение в «Дие» о том, что необходимо сократить потребление, иначе скоро необходимо будет выключать электроэнергию», – добавила депутат.

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